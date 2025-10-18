El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No hay mecanismos para la reconstrucción de Gaza”: experto explica ‘vacíos’ en acuerdo con Israel

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza denunció este sábado que Israel ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, con ataques contra la población, mientras que Israel intenta seguir adelante con la entrega de cadáveres palestinos.

José Luis Ramírez, abogado experto en relaciones internacionales, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para analizar cómo está el paso a seguir en la reconstrucción de la Franja Gaza tras el acuerdo alcanzado entre las partes.

“Tenemos un plan implementándose con el cese al fuego, liberación de presos y entrega de cadáveres, pero la segunda parte es la más compleja, hay muchos elementos no definidos donde la única constante es la incertidumbre, que es precisamente la reconstrucción de Gaza”, aseguró.

El experto destacó que la mayor parte de estas consecuencias e incumplimientos que se han venido presentando tendrían que ver con la presión que ejerció Trump para firmar el acuerdo.

“No hay un mecanismo de verificación que evidencie violaciones al cese al fuego, lo único cierto es que faltan cadáveres que debe entregar Hamás, y muchos no son reconocibles, esas son zonas grises que quedaron porque no hay cómo verificar el cumplimiento”, dijo.

Finalmente, destacó que la parte crítica es la que se viene, pues Israel no ha abierto los pasos fronterizos y restringió el ingreso de 600 a 300 camiones con ayuda humanitaria.

“Esto, sumado a que no hay claridad sobre cómo se llevará a cabo la implementación del acuerdo de paz, genera incertidumbre. Hay cifras astronómicas que deben ser atendidas sin que existan cronogramas ni mecanismos específicos para llevarlo a cabo”, concluyó.

Escuche la entrevista en W Fin de Semana:

