Israel reabrirá el paso fronterizo de Rafah para entrada de ayuda a Gaza

Israel autorizará el miércoles la reapertura del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza y permitirá la entrada de 600 camiones de ayuda humanitaria al territorio palestino, informó la radiotelevisión pública KAN.

Con el desbloqueo, “600 camiones con ayuda humanitaria serán enviados (el miércoles) a la Franja de Gaza por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y los países donantes”, indica el medio israelí en su sitio web sin citar fuentes.

La ONU y destacadas ONG reclamaban insistentemente esta medida ante la crisis humanitaria que asola la Franja después de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Según KAN, la reapertura fue decidida por “la esfera política” después de la entrega, el martes por la noche por parte de Hamás, de otros cuatro cadáveres de rehenes en el marco del acuerdo de alto el fuego auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Esa propuesta estipulaba que Hamás tenía que devolver a Israel todos los rehenes cautivos en Gaza, los vivos y los muertos, en un plazo máximo de 72 horas después de la entrada en vigor de la tregua, es decir, el lunes a las 9 de la mañana.

El movimiento islamista palestino liberó a tiempo a los 20 rehenes que seguían con vida, pero solo ha devuelto a Israel ocho de los 28 cadáveres de las personas secuestradas en su ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

El ministro de Seguridad Interior y líder de extrema derecha israelí, Itamar Ben-Gvir, acusó a Hamás de jugar con los tiempos y reclamó el martes al primer ministro Benjamin Netanyahu que cortara el acceso de ayuda a Gaza.

Pero según la información publicada por KAN, la decisión de reabrir el importante paso de Rafah se tomó después de que las autoridades israelíes fueran notificadas de que Hamás quería devolver otros cuatro cadáveres el miércoles.

El movimiento islamista palestino no ha confirmado todavía públicamente este extremo.

