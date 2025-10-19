Elecciones Consejos de Juventud 2025: 126.000 uniformados de la fuerza pública han sido desplegados
Se han dispuesto más de 13.000 puestos de votación en todo el país, de los cuales más de 7.000 están ubicados en zonas urbanas y cerca de 6.000 en áreas rurales.
Las Fuerzas Militares están desplegadas para la primera etapa de las elecciones de los Consejos de Juventud 2025, que se realizan este 19 de octubre.
Las tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, activaron capacidades diferenciales de inteligencia para anticipar y neutralizar cualquier amenaza que atente contra la tranquilidad de los colombianos y el libre ejercicio del derecho al voto.
La fuerza pública informó que se hace presencia en 104 municipios de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, priorizados por su nivel de vulnerabilidad.
También se estableció el Centro de Información de Inteligencia Electoral, que permite procesar información en tiempo real para detectar y neutralizar amenazas de Grupos Armados Organizados.
Con base en esta inteligencia, se ejecutan operaciones conjuntas y coordinadas orientadas a desmantelar estructuras criminales y evitar cualquier perturbación al proceso electoral, reafirmando el compromiso institucional de proteger la democracia.
