Cómo van las Elecciones Consejo de Juventud 2025 🔴: Minuto a minuto de la jornada electoral

Este domingo 19 de octubre se llevan a cabo en Colombia las <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/17/no-habra-ley-seca-en-bogota-por-elecciones-de-los-consejos-de-juventud/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/17/no-habra-ley-seca-en-bogota-por-elecciones-de-los-consejos-de-juventud/"><b>elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud</b></a>.En las elecciones de los <a href="https://www.wradio.com.co/2025/09/26/fecha-exacta-de-elecciones-de-consejo-de-juventud-2025-verifique-si-es-jurado-de-votacion/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/09/26/fecha-exacta-de-elecciones-de-consejo-de-juventud-2025-verifique-si-es-jurado-de-votacion/"><b>Consejos de Juventud</b></a> pueden <b>votar los jóvenes colombianos que tengan entre 14 y 28 años</b> y estén inscritos en el censo electoral juvenil. Ellos escogerán a quienes van a representarlos ante las administraciones locales.Aquellos que sean menores de edad deben <b>votar con su tarjeta de identidad</b>, mientras que los mayores de 18 años lo hacen con su <b>cédula de ciudadanía</b>.Tenga en cuenta que <b>no se aceptan contraseñas, fotocopias ni documentos digitales</b>.La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó varios canales para conocer el <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/11/elecciones-consejos-de-juventud-2025-link-para-saber-su-lugar-de-votacion/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/11/elecciones-consejos-de-juventud-2025-link-para-saber-su-lugar-de-votacion/"><b>lugar exacto donde cada joven debe votar</b></a>. Uno de ellos es a través de la <b>página web de la Registraduría</b>, donde se puede realizar la consulta siguiendo los siguientes pasos:Una vez completos estos pasos, la página le mostrará la mesa y el puesto asignado para la votación.Otra de las alternativas de consulta es la <b>aplicación InfoVotantes</b>, la cual está disponible para celulares <b>Android y iOS</b>. En esta plataforma, solamente debe ingresar el número de identidad y seleccionar la opción ‘Consejos de Juventud’.Una tercera opción es <b>llamando a la línea telefónica nacional 01 8000 52 20 20</b>, en la que puede consultar con su número de documento.Las urnas en las elecciones de Consejos de Juventud están abiertas <b>desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde</b>.En cada puesto habrá <b>mesas asignadas, jurados, testigos y autoridades</b>.