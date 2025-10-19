Consultar puesto de votación HOY 19 de octubre para Elecciones Consejo de Juventud

Este domingo 19 de octubre se llevan a cabo en Colombia las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, un mecanismo de participación ciudadana creado para que jóvenes entre 14 y 28 años elijan a quienes van a representarlos ante las administraciones locales.

Estos Consejos de Juventud están compuestos por jóvenes elegidos para representar a su población ante alcaldías, personerías, concejos y plataformas municipales de juventud.

Es preciso señalar que estos cargos, a pesar de que no son remunerados, permiten a los voceros influir en políticas públicas, presentar propuestas y hacer veeduría sobre decisiones que afectan a las juventudes.

A los ciudadanos interesados en votar se les recomienda consultar el puesto antes de salir, llevar su documento de identidad y verificar que la mesa sea correcta.

A continuación, le explicamos lo que debe tener en cuenta para votar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud:

¿Quiénes pueden votar en las elecciones de los Consejos de Juventud?

En las elecciones de los Consejos de Juventud pueden votar los jóvenes colombianos que tengan entre 14 y 28 años y estén inscritos en el censo electoral juvenil.

Aquellos que sean menores de edad deben votar con su tarjeta de identidad, mientras que los mayores de 18 años lo hacen con su cédula de ciudadanía.

Tenga en cuenta que no se aceptan contraseñas, fotocopias ni documentos digitales.

¿Cómo consultar el puesto de votación en las elecciones de Consejos de Juventud?

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó varios canales para conocer el lugar exacto donde cada joven debe votar. Uno de ellos es a través de la página web de la Registraduría, donde se puede realizar la consulta siguiendo los siguientes pasos:

Ingrese a www.registraduria.gov.co Haga clic en el botón: Elecciones de Consejos de Juventud 2025 Haga clic en ‘Consulta tu puesto de votación’. Ingrese su número de documento y complete el captcha para confirmar que no es un bot.

Una vez completos estos pasos, la página le mostrará la mesa y el puesto asignado para la votación.

Otra de las alternativas de consulta es la aplicación InfoVotantes, la cual está disponible para celulares Android y iOS. En esta plataforma, solamente debe ingresar el número de identidad y seleccionar la opción ‘Consejos de Juventud’.

Una tercera opción es llamando a la línea telefónica nacional 01 8000 52 20 20, en la que puede consultar con su número de documento.

¿En qué horario se debe votar en las elecciones de Consejos de Juventud?

Las urnas en las elecciones de Consejos de Juventud están abiertas desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

En cada puesto habrá mesas asignadas, jurados, testigos y autoridades.

