Hija de Judy Henríquez denunció que agencia discriminó a su mamá por su edad: “Vejete” habrían dicho

Julio Sánchez Cristo, director de La W, contó a través de su cuenta de Instagram que la hija de la actriz Judy Henríquez, Adriana Romero, denunció que su mamá habría sido víctima de discriminación por parte de una agencia de audiciones en Colombia.

Según Sánchez Cristo, Romero denunció públicamente que la agencia se refirió a Henríquez como “vejete” al explicar que, por su edad, no era adecuada para participar en un proyecto audiovisual. Por eso, Romero exigió respeto y trato digno para los actores mayores.

Sobre Judy Henríquez, quien ha ganado reconocimiento en Colombia por su amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, Sánchez Cristo reflexionó: “Qué falta de respeto y consideración. Quienes hemos trabajado con Judy, recordamos perfectamente cómo ella va más rápido que el libreto, va más rápido que el apuntador”.

Además, aseguró que “el problema con Judy no era pedirle que llorara, era que parara de llorar por la manera como se sumergía en sus personajes”.

“Mick Jagger, Helen Mirren, Jane Fonda, Julio Iglesias, Rafael, Clint Eastwood, Ava Chino, Robert de Niro, ¿cuánto suman todas esas edades? Para todos hay un papel o un spot publicitario. ¿No habrá uno para Judy Henríquez?”, agregó.

En conclusión, Sánchez Cristo sostuvo: “Tranquila, Judy. Su talento está por encima de todo”.

