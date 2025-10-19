Investigan la muerte de una mujer hallada en una vivienda incendiada en Palmira, Valle

En el corregimiento de Rozo, zona rural de Palmira, Valle, las autoridades investigan la muerte de Socorro Alzate, una mujer de 58 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una vivienda incendiada.

Según versiones preliminares, el cuerpo de la víctima presentaba señales de maltrato por lo que no descartan que haya sido un homicidio.

“Nos encontramos adelantando actividades de tipo investigativo con el fin de definir y determinar las causas de este lamentable hecho”, indicó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Las autoridades también tratan de establecer si el incendio habría sido provocado intentando ocultar, lo que sería, un crimen.