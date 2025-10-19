Denuncian nuevo robo de embarcaciones en aguas de Buenaventura

Hurto en altamar a embarcación que iba desde Buenaventura con al Chocó.

El presidente de la Asociación de Transportadores de Cabotaje Marítimo y Fluvial del Pacífico (Atransmaflupa), Javier Torres, denunció un nuevo caso de robo a una embarcación en altamar, siendo el tercero de estos casos que ocurre en menos de 20 días.

Se trata de la motonave ‘Doña Edith’, la cual fue interceptada por sujetos armados mientras se dirigía hacia el sector de Yurumangüí, zona rural de Buenaventura. Los delincuentes se llevaron la embarcación con toda su carga, entre ella varios motores y tambores de combustible y abandonaron a la tripulación.

“Es una embarcación grande, que llevaba dos motores 50, un motor 75, un motor 40 y un motor 15. Los tripulantes fueron llevados y dejados en una playa cercana”, explicó Torres.

El dirigente gremial advirtió que este tipo de hurtos no solo representan pérdidas económicas para los transportadores, sino que también afectan a las comunidades rurales.

Así lo expuso Torres:

“Esta embarcación llevaba aproximadamente 80 tambores de combustible, es decir de ACPM, pero este combustible es el que se les manda a las veredas para que puedan alimentar a las plantas generadoras de energía y el alumbrado, es decir que esto no sólo fue un robo de víveres, sino que además deja a oscuras las veredas aledañas dañas a Buenaventura”.

Torres indicó que los robos se han presentado en diferentes puntos y recordó que en los dos casos anteriores las embarcaciones también fueron interceptadas y despojadas de sus cargas por hombres armados.

“Las otras embarcaciones iban con destino a Pizarro, salieron de Buenaventura y a la altura de lo que conocemos como las playas turísticas de Juanchaco, pero la parte de afuera, fueron interceptadas por hombres armados en lancha que las despojaron de su carga y retuvieron alguna de ellas, mientras exigían algunas sumas económicas”, detalló.

Ante la situación, pide al Gobierno Nacional y a las autoridades marítimas reforzar los controles y la presencia de la Fuerza Pública.

