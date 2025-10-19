Presidente Arce dice había quienes “no querían una segunda vuelta” y pide respetar voto

El presidente de Bolivia, Luis Arce, votó este domingo en la segunda vuelta presidencial en la ciudad de La Paz donde pidió a los candidatos “que respeten los resultados” e indicó que durante el proceso electoral hubo “sectores que no querían una segunda vuelta”.

“Es una misión histórica, es el primer balotaje del país, exhortamos a los bolivianos a que puedan acudir responsablemente a las urnas”, indicó Arce a los medios de comunicación.

Este domingo más de 7,5 millones de bolivianos están llamados a votar por los candidatos opositores el senador centrista Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) de alianza Libre.

Arce indicó que su Gobierno se ha dedicado al “cuidado” y a “preservar la democracia para cada uno de los bolivianos” y pidió a los candidatos “aceptar los resultados que el pueblo dicte”.

El mandatario agregó que “ha costado llegar a este punto” debido a intentos de varios sectores, en especial los cercanos al expresidente Evo Morales (2006-2019), que intentaron desde el Legislativo boliviano afectar las elecciones.

Bolivia vota por primera vez en una segunda vuelta presidencial desde su institución en la Constitución de 2009, en medio de una fuerte crisis que ha provocado una contracción económica y marcada por la escasez de combustible y falta de dólares.

Arce decidió no optar por la reelección presidencial por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y en su lugar participó el exministro de Gobierno (interior) Eduardo del Castillo, quien solo consiguió el 3 % de los votos.

Este proceso electoral marca el final de casi 20 años de gobiernos del MAS en Bolivia, y se prevé un cambio radical en las políticas internas y de comercio exterior con la llegada de un nuevo gobierno.

Los colegios electorales se abrieron a las 08.00 hora local (12.00 GMT), para votar por el próximo presidente de Bolivia entre los opositores Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga.