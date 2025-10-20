Descubren falsa oficina jurídica que ocultaba arsenal de armas en Cali

Durante el operativo, los delincuentes que custodiaban el lugar se enfrentaron con la Policía. Foto: Policía.

Cali

En un edificio del barrio Gran Limonar en Cali, donde funcionaba una falsa oficina de “asesorías jurídicas” que servía como fachada, la Policía halló un arsenal de armas que eran comercializadas a estructuras criminales.

Durante el operativo, los delincuentes que custodiaban el lugar atacaron a los uniformados, lo que desató un intercambio de disparos que terminó con su captura.

“Logramos incautar siete fusiles, 12 pistolas, 60 cartuchos de diferentes calibres, 32 proveedores, 95 partes de armas, miras telescópicas, supresores de sonido”, detalló el General Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

Los ocho capturados tienen antecedentes por delitos como secuestro, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y uso de documentos falsos.

“Este es un hecho muy importante dados los incidentes que hemos tenido las últimas semanas con la utilización de fusiles, armas y por eso reconocemos el trabajo de nuestra policía judicial. Hay que también identificar que hay una manipulación de documentos y por eso la investigación continuará frente a esos documentos fraudulentos que se asociaban aportes de armas especiales”, indicó Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Cabe recordar que días atrás, la Policía había incautado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, una maleta con armamento proveniente de Estados Unidos y con destino final en Cali.