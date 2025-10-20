Ecopetrol anunció que suspende operaciones en Tibú por situación de orden público

Catatumbo

Ecopetrol informó a través de un comunicado que, ante los reiterados hechos delictivos protagonizados por bandas dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, se suspendieron las operaciones en la zona norte del Campo Tibú y evalúa su permanencia en la región del Catatumbo.

Según la empresa, durante este 2025, la empresa ha sido víctima de siete intrusiones armadas en la Estación Norte, de donde fueron hurtados más de 1.327 barriles de crudo, lo cual compromete la viabilidad de las operaciones en este territorio.

Aseguraron, además, que estos hechos violentos y la constante presencia de los Grupos Armados Organizados en los campos Tibú y Sardinata, ponen en riesgo la producción de 1.400 barriles de petróleo por día y 900 mil pies cúbicos diarios de gas que producen estos activos. Gas que abastece la totalidad del servicio público domiciliario del municipio de Tibú y el 25% del gas que se consume en la ciudad de Cúcuta.

Ecopetrol indicó que durante el 2025, se han retirado más de 152 válvulas ilícitas que afectan al medio ambiente.

Así mismo que la operación en la Estación Norte se ha visto restringida, presentado una afectación en la producción en más de 300 barriles por día.