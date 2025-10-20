Oficina de Netanyahu confirmó haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro rehén

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó haber recibido el cuerpo de un rehén que previamente entregó Hamás a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto el fuego.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar”, recoge el comunicado.

Tras este primer paso, el cuerpo, será trasladado para el proceso de identificación al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv).

“Todas las familias de los rehenes desaparecidos han sido informadas y les acompañamos en este difícil momento. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no se detendrá hasta que se recupere el último”, añade la nota.

Asimismo, el mandatario israelí pidió que se “respete la privacidad de las familias” y que no se difundan “rumores e información que no sea oficial”.

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, ya había anunciado este lunes en un comunicado previo que iba a entregar el cadáver de otro rehén a las 20.00 hora de Israel.

Con la entrega de este último, en Gaza quedan todavía los cadáveres de 16 cautivos.

El grupo palestino recordó hoy que se enfrenta a “importantes desafíos” para la localización de estos cadáveres “debido a la extensa destrucción” que hay en Gaza causada por los bombardeos israelíes, además de la falta de equipo pesada que necesitan para retirar los escombros.

