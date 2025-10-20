Petro propone a Trump legalizar exportación de cannabis y abrir debate sobre consumo responsable

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump por Gaza y la revocatoria de su visa a EE. UU. // Caracol Radio

El presidente Gustavo Petro propuso al presidente estadounidense Donald Trump transformar la relación bilateral en materia de drogas. Según el mandatario colombiano, los cincuenta años de guerra interna —primero urbana hasta 1993 y luego rural— tienen como raíz el consumo de cocaína en Estados Unidos, y no la producción local.

Según Petro, “Colombia pone el dinero y los muertos en la lucha; Estados Unidos pone el consumo”, afirmó Petro, señalando que el mercado estadounidense y el creciente consumo en Europa son responsables de más de 300.000 asesinatos en Colombia y un millón de muertos en América Latina”.

También destacó que durante su Gobierno se ha logrado contener la expansión de los cultivos de hoja de coca, con un crecimiento de apenas 3% en 2024, y que la mitad de los cultivos están abandonados desde hace tres años, según informes de la ONU.

Además, aseguró que se han incautado más de 2.800 toneladas de cocaína, “la cifra más alta en la historia”, con apoyo de agencias de inteligencia europeas y norteamericanas.

Propuesta de transformación

El presidente propuso a Trump un viraje completo en la estrategia antidrogas:

Eliminar los aranceles a productos agropecuarios y agroindustriales colombianos.

Invertir en la reforma agraria para trasladar campesinos a tierras fértiles cercanas a las ciudades.

Promover la compra, mediante contratos a largo plazo, de productos agrícolas provenientes de zonas de sustitución de cultivos ilícitos.

Legalizar la exportación de cannabis, ahora excluido de la lista de sustancias peligrosas de la ONU.

Fortalecer la prevención del consumo en EE.UU. y abrir un debate científico sobre la regulación estatal del consumo responsable.

Crear un tratado internacional más eficaz para perseguir los capitales del narcotráfico en todo el mundo.