Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis del 20 al 26 de octubre

El pico y placa en Bogotá es una medida que se implementó hace algunos años con el propósito de mejorar la movilidad y el tráfico de la capital.

Esta establece algunas restricciones diarias para vehículos particulares y taxis.

Siendo así, los conductores deberán acatar las normativa; de no ser así podrían acarrear sanciones y multas económicas.

Pico y placa para esta semana del 20 al 26 de octubre

La Alcaldía de Bogotá anunció que para esta semana del 20 al 26 de octubre, las restricciones de movilidad para vehículos particulares por el pico y placa regirán de la siguiente manera:

Pico y placa para lunes 20 de octubre:

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para martes 21 de octubre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para miércoles 22 de octubre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para jueves 23 de octubre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para viernes 24 de octubre:

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para sábado 25 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Pico y placa para domingo 26 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Esta medida aplica, para vehículos particulares, desde las 6:00 de la mañana y hasta las 9 de la noche.

Pico y placa para taxis en Bogotá:

Lunes 20 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 21 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 22 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 25 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 26 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Es importante destacar que esta medida, en taxis, aplica desde las 5:30 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es la multa por incumplir la medida de pico y placa?

Según la Alcaldía de Bogotá, transitar en los días restringidos por el pico y placa en la ciudad y no contar con el debido permiso por ‘pico y placa solidario’, le dará una multa de $604.100. Además, el vehículo será inmovilizado.

Tal y como lo señala el C14 del Código de Tránsito, esta multa se impone por “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.