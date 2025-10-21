Alcalde de Pensilvania pide redoblar esfuerzos en la zona de frontera tras asesinatos en Antioquia

Manizales

Tras la muerte de un menor de edad y los ataques constantes a la población civil en Nariño, Antioquia, el alcalde de Pensilvania solicitó al Ejército y la Policía Nacional redoblar la seguridad en las zonas de frontera especialmente en Pueblo Nuevo y Arboleda.

Por otro lado, en esta región de Caldas, las llamadas extorsivas han aumentado en los últimos días.

Con la captura del caldense Carlos Alberto Herrera Arcila, alias ‘Camilo’ o ‘Camila’, el ‘Clan del oriente’ parecía que llegaba a su fin, sin embargo, este grupo que opera en Antioquia y Caldas atacó a la población de Nariño Antioquia dejando como saldo la muerte de un menor.

El alcalde de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, hizo un llamado a las autoridades del ejército y policía a enviar más efectivos en la zona y evitar que estos hechos lleguen a los corregimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo, cercanas al municipio de Nariño, Antioquia.

“Obviamente con los acontecimientos de los últimos días necesitamos, requerimos y hemos solicitado que se incremente la presencia más fuerte y contundente y seguir controlando también todas estas situaciones que nos pueden poner en riesgo. Además, se debe intervenir pronto sobre el incremento de las llamadas extorsivas”, dijo Ospina.

Ante estos sucesos el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $500 millones a quien brinde información sobre los asesinatos de Jhon Járol. Además, indicó que detrás del crimen estaría el ‘Clan de Oriente’, cuyo líder, ‘Camilo’ habría seguido delinquiendo desde la cárcel.

