Cámara aceptó renuncia irrevocable de Andrés Calle, capturado por el caso UNGRD

Este martes 21 de octubre, la plenaria de la Cámara aprobó por unanimidad la renuncia irrevocable del representante Andrés Calle, del Partido Liberal, capturado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Calle aseguró en su carta de renuncia que no busca evadir su fuero judicial y que demostrará su inocencia ante su juez natural, la Corte Suprema de Justicia.

“A pesar de todos los acontecimientos, espero poder demostrar mi inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia, y por ello no presentaré ni promoveré ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez natural, que es la máxima corporación de la justicia ordinaria”, escribió Andrés Calle.

Dice que su renuncia al cargo tiene que ver con sus “condiciones personales actuales, por todos conocida", las cuales lo han “conducido a decidir enfrentar mi proceso judicial alejado definitivamente del máximo honor de mi vida: pertenecer a esta digna corporación”.

Es de recordar que el pasado 5 de mayo, quien también fue expresidente de la Cámara se entregó en el búnker de la Fiscalía para ser detenido tras la orden de captura emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra por el caso de la UNGRD.

La medida de aseguramiento en su contra y que recae también sobre Iván Name, senador de la Alianza Verde y expresidente del Congreso, tuvo como fin resolver la situación jurídica de los dos congresistas que son procesados por la presunta recepción de un soborno de $4.000 millones para favorecer las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

