Ciudadanos agredieron a técnico de la empresa Air-e en Barranquilla

La intervenida empresa de energía Air-e rechazó la agresión que sufrió uno de sus técnicos en el barrio Betania, en el norte de Barranquilla.

La situación se registró cuando el trabajador se encontraba cumpliendo con una orden de suspensión del servicio de energía por mora en el pago.

De acuerdo con la información de la entidad, el contratista fue atacado en inmediaciones de la carrera 38C con calle 75C, por dos personas que tenían un arma blanca y un objeto contundente.

En medio del violento episodio, uniformados de la Policía hicieron presencia en el lugar, logrando controlar la situación.

Por el hecho, uno de los señalados atacantes fue capturado.

Adicionalmente, se conoció que el técnico interpuso una denuncia penal por el delito de lesiones personales ante la Fiscalía General de la Nación.

A través de un comunicado, la empresa señaló:

“La empresa de servicios públicos reitera el llamado a la tolerancia y, una vez más, invita a utilizar los canales y mecanismos oficiales para formalizar quejas, reclamos e inquietudes sobre la prestación del servicio de energía, dado a que ninguna inconformidad justifica atentar contra la integridad de un trabajador que, al igual que millones de colombianos, tiene una familia que lo espera en casa”.

