Condenado a 21 años de prisión el hombre que atentó contra el primer ministro eslovaco Robert Fico. Foto: EFE/ Getty Images.

El jubilado eslovaco Juraj Cintula, de 72 años, fue condenado este martes (21 de octubre) a 21 años de prisión incondicional por haber disparado cinco tiros contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el 15 de mayo de 2024, hiriéndolo de gravedad, informa la emisora local TA3.

La sentencia en primera instancia, que aún puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, fue dictada después de ocho audiencias judiciales por el Tribunal Especializado de Banská Bystrica, en el centro del país, por el delito de “ataque terrorista” contra el jefe del Gobierno.

“La decisión no es justa”, dijo Cintula después de que los agentes que lo escoltaban lo sacaran de la sala.

El condenado declaró a los periodistas que apelará la sentencia, mientras que su defensa no aclaró cómo procederá.

La defensa de Cintula intentó llegar a un acuerdo extrajudicial por una pena de 10 años, a lo que se opuso la Fiscalía.

“Invito a todos a las plazas los días 9 y 11 para protestar contra las guerras en este planeta” añadió al finalizar el juicio Cintula, que se considera a sí mismo pacifista, si bien no ha dado muestras de lástima o arrepentimiento tras el ataque que casi costó la vida a Fico.

El convicto había sido acusado inicialmente de “delito particularmente grave de asesinato premeditado cometido en la fase de tentativa”, pero en julio de 2024, la Fiscalía elevó el cargo a terrorismo, concretamente como “delito particularmente grave de atentado terrorista cometido contra una persona protegida”, alegando que había motivación política, algo que fue aceptado por el juez.

No obstante, el magistrado descartó imponerle cadena perpetua -el máximo castigo en Eslovaquia- debido a su avanzada edad, que no tiene antecedentes y su estado de salud, por lo que la pena recibida se sitúa en el nivel inferior por este tipo de delitos por terrorismo.

Si bien la Fiscalía había pedido cadena perpetua para el acusado, ha renunciado a su derecho a apelar la sentencia, mientras que el abogado defensor aún no ha declarado cómo procederá.

“No se arrepiente en absoluto de sus actos. Incluso instó explícitamente a quienes no estuvieran de acuerdo con la política de representación, aclaro que esto en un país democrático, a tomar decisiones personales y detenerla (la política)”, afirmó el abogado de Fico, David Lindtner.

El 15 de mayo de 2024 Cintula disparó varias veces contra Fico en la pequeña localidad de Handlova y fue arrestado inmediatamente después del ataque.

Fico, al borde de la muerte, tuvo que someterse a dos cirugías tras el incidente y no pudo ejercer sus funciones durante dos meses.

Poco después de su detención, Cintula confesó a la policía haber disparado a Fico, aunque negó cualquier intención de matarlo, pero sí que quería impedir su gestión al frente del Gobierno.

El juez cree que Cintula tenía la intención de matar al primer ministro, a tenor de los dos cargadores llenos que el condenado llevaba consigo el día del crimen.

Las balas de su pistola CZ 75 impactaran el estómago y el hombro del primer ministro, y le dañaron la cadera, además del antebrazo y el dedo gordo del pie, según el informe médico.

Escuche W Radio en vivo aquí: