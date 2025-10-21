El PSG goleó 7-2 al Leverkusen y es líder parcial de la fase de liga de la Champions League
Ousmane Dembélé volvió de lesión y anotó apenas minutos después de ingresar al campo.
Vigente campeón y líder, el PSG dio un recital de juego y goles en Alemania ante el Bayer Leverkusen (2-7), su tercera victoria en otras tantas fechas de la Champions League.
El central ecuatoriano Willian Pacho (7′), Desiré Doué (41′ y 45+3′), Khvicha Kvaratskhelia (44′), Nuno Mendes (50′), Ousmane Dembélé (66′), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90′) como colofón pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.
El conjunto parisino lidera el grupo único de la Champions League con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.
Observe el resumen de la victoria del PSG ante el Bayer Leverkusen por Champions League:
