El PSG goleó 7-2 al Leverkusen y es líder parcial de la fase de liga de la Champions League

Willian Pacho del PSG celebra un gol con sus compañeros ante el Bayer Leverkusen. FOTO: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Vigente campeón y líder, el PSG dio un recital de juego y goles en Alemania ante el Bayer Leverkusen (2-7), su tercera victoria en otras tantas fechas de la Champions League.

El central ecuatoriano Willian Pacho (7′), Desiré Doué (41′ y 45+3′), Khvicha Kvaratskhelia (44′), Nuno Mendes (50′), Ousmane Dembélé (66′), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90′) como colofón pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera el grupo único de la Champions League con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.

Observe el resumen de la victoria del PSG ante el Bayer Leverkusen por Champions League:

Escuche W Radio en vivo: