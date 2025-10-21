Ex subsec. del Tesoro mencionó a Colombia y reveló detalles de operación de Cartel de los Soles

Marshall Billingslea, quien fue subsecretario del Tesoro durante la administración Trump, advirtió que alrededor de 400 miembros de Hezbolá habrían sido enviados desde Líbano hacia Sudamérica, específicamente hacia Venezuela , citando reportes de prensa saudí de abril de 2025.

El alto exfuncionario sostuvo que esa presencia podría facilitar operaciones ilícitas y reactivar nexos logísticos y financieros con estructuras criminales en Colombia.

En su intervención ante el Comité de Narcóticos del Senado estadounidense, Billingslea señaló que bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela abrió sus puertas a Hezbolá , permitiendo la creación de centros de entrenamiento y la emisión de pasaportes venezolanos a sus operativos.

Según sus cálculos, más de 20.000 documentos habrían sido entregados a personas provenientes de Líbano, Siria e Irán.

El exfuncionario subrayó que esta red se conecta con el Cartel de los Soles y con organizaciones dedicadas al narcotráfico en la frontera colombo-venezolana, lo que refuerza la alianza entre el terrorismo y el crimen transnacional.

“La colaboración entre el régimen venezolano, el narcotráfico y Hezbolá crea un corredor de riesgo que amenaza a toda la región”, expresó.