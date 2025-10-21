Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en San Andrés y Providencia ante onda tropical

El Comando Específico de San Andrés y Providencia se encuentra en máximo alistamiento con el fin de velar por la seguridad de los habitantes del departamento Archipiélago.

Esto, ante el comunicado especial 05 emitido por la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, que indica la presencia de una onda tropical con probabilidad de formación ciclónica al oriente del mar Caribe.

Por eso, unidades de la Armada Nacional de Colombia se encuentran en máximo grado de alistamiento preventivo con el fin de garantizar la seguridad de la población civil.

Esta potencial formación ciclónica, causará lluvias dispersas, aumento en la velocidad del viento e incremento en la altura del oleaje, influyendo en las actividades marítimas. En este momento, la región insular se encuentra en estado de vigilancia.

Por lo anterior, las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mantienen activos los protocolos, planes de contingencia y acciones de seguimiento.

Además, se sugiere a los hogares contar con kit de emergencia que incluya elementos básicos como radio, linterna, pilas, agua potable y alimentos no perecederos.

