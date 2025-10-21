Funcionarios de MinCiencias denuncian acoso y sobrecarga laboral

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación enfrenta un señalamiento tanto de empleados de la entidad como de contratistas.

La Asociación de Trabajadores de Minciencias (Asominciencias) por su lado, denuncian una crisis silenciosa que estaría afectando la salud física y mental del personal, derivada de un ambiente laboral marcado por la sobrecarga, la presión y el miedo.

En un comunicado, los trabajadores describen un panorama donde abundan los cuadros de ansiedad, depresión, parálisis faciales, incapacidades médicas y, en los casos más graves, pensamientos suicidas. “Las decisiones autocráticas, la falta de planeación estratégica y el liderazgo arbitrario están pasando factura”, señalan en el texto.

¿Qué está pasando en el interior de MinCiencias?

Pese a los reclamos, los resultados oficiales sobre ambiente laboral presentan un panorama ideal. En las evaluaciones internas, el Ministerio de Ciencias aparece como una entidad con un ambiente laboral “óptimo”. Sin embargo, los trabajadores aseguran que esos resultados no han sido socializados en detalle y cuestionan la falta de transparencia.

“Nos muestran como un lugar feliz, pero nadie quiere revelar los resultados desagregados. Mientras tanto, la Encuesta Longitudinal del DANE nos ubica entre los ministerios donde menos se recomienda trabajar”, advierten.

Los testimonios coinciden en un punto: el temor a denunciar. Muchos aseguran que el Comité de Convivencia Laboral, encargado de tramitar las quejas internas, “ha sido cooptado por la administración”, lo que ha minado la confianza de los empleados.

“El miedo y la sensación de impunidad corroen la voluntad de hablar. Aquí todos sufrimos por igual, sin importar si somos contratistas o funcionarios de planta”, expresan.

¿Cuál es la denuncia sobre las jornadas laborales?

Además del deterioro emocional que expresan, los empleados aseguran que las jornadas laborales se han extendido hasta la madrugada.

“Entramos a las ocho de la mañana y seguimos atendiendo temas a altas horas de la noche. Eso no nos hace productivos; nos está destruyendo”, afirman.

En los últimos dos años, el Ministerio vivió la muerte de dos trabajadoras vinculadas a la entidad, cuyos cuadros de salud se agravaron por el estrés y la sobrecarga según lo relatan en el comunicado . “No fueron muertes inevitables. Lo advertimos, pero nadie escuchó”, recalcan.

La Asociación de Trabajadores de MinCiencias hizo un llamado a la alta dirección y al Gobierno Nacional para revisar las condiciones laborales dentro de la entidad. “No vivimos para trabajar. El trabajo no puede costarnos la vida, menos en una institución pública y en un Gobierno que se proclama como el gobierno de la vida”, concluye el comunicado.

¿Qué dice el MinCiencias?

La entidad respondió al comunicado enviado por los trabajadores y manifestaron la solidaridad con las familias afectadas a causa de los fallecimientos mencionados. Sin embargo, rechazaron las afirmaciones de que dichos fallecimientos estarían relacionados con condiciones laborales de estrés o sobrecarga, alegando que no existe evidencia verificable que respalde esas acusaciones.

Además niegan categóricamente que el Comité de Convivencia Laboral tenga alguna preferencia o que esté cooptado por la administración.

“En defensa de la transparencia institucional, la Dirección de Talento Humano del Ministerio solicitó formalmente a Asominciencias que precise la información publicada y presente pruebas que sustenten sus declaraciones, o que rectifique públicamente”.

Asimismo, la entidad condenó el uso de situaciones dolorosas, asegurando que nada tienen que ver con el ambiente laboral denunciado por los trabajadores y desconocen cualquier tipo de acoso o intimidación así como jornadas laborales que exceden la capacidad de los trabajadores del Ministerio de Ciencias.