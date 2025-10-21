Gobernación de Norte de Santander busca convertir la Zona Franca de Cúcuta en un motor de desarrollo

Colombia

Con el objetivo de convertir la Zona Franca de Cúcuta en un motor de desarrollo local, la Gobernación de Norte de Santander convocó a los usuarios calificados de esta zona a socializar sobre el estado actual estructural y presupuestal de la misma, que fue presentado por la gerencia de la corporación.

Durante el encuentro, se brindó el espacio para destacar las situaciones que deben atenderse inmediatamente, así como proponer estrategias y planes de acción necesarios para optimizar el funcionamiento de la zona, ya que esto podrá garantizar su operatividad y eficiencia a largo plazo.

Al respecto, se pronunció el secretario de Desarrollo Económico y Productividad del departamento, Olger López: “Este esfuerzo conjunto entre la Gobernación y los usuarios calificados es fundamental para asegurar el crecimiento sostenible y competitivo de Norte de Santander en los próximos años”, indicó.

De esta manera, gracias a las gestiones lideradas por la administración departamental, en conjunto con los usuarios, la corporación y el operador, se obtuvo la prórroga por 30 años para la Zona Franca de Cúcuta, que fue otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que conlleva el fortalecimiento de la infraestructura física y los servicios, promoviendo un entorno propicio para el desarrollo económico y la inversión en la región.

A su vez, López fue enfático en resaltar la relevancia de estos esfuerzos conjuntos para hacer de Norte de Santander una región más competitiva y productiva, donde la colaboración entre el sector público y privado es esencial para crear oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible.

Por su parte, Luz Yaneth Luna Jaimes, directora ejecutiva de la Zona Franca de Cúcuta, destacó la importancia de esta primera reunión: “Se está evidenciando el apoyo que tienen todos los usuarios por parte de la Gobernación para promocionar este parque industrial. Se quieren hacer adecuaciones a las infraestructuras, mejoras de las vías y ampliación de las nuevas bodegas como parte de los planes a corto, mediano y largo plazo”, mencionó, teniendo en cuenta que este encuentro marca el inicio de una etapa prometedora para la zona.

En ese sentido, la Gobernación de Norte de Santander busca mejorar esta zona y posicionarla como motor de desarrollo local; pues mantiene un firme compromiso en ayudar a los empresarios a proyectar sus ventas a nivel nacional e internacional.