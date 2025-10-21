Gobierno radicó proyecto para bajar tarifas de energía

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. (Foto de Justin Tallis / POOL / AFP vía Getty Images) / JUSTIN TALLIS

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó ante el Congreso de la República un proyecto que venía anunciando desde hace varios meses.

Según ha dicho el propio Gobierno, la iniciativa busca transformar el sector energético con tarifas más bajas en las facturas y evitar cobros injustificados. Entre los principales temas que contempla, se establecen ajustes a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

“La redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, y la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”, señaló el Ministerio.

El cargo por confiabilidad, mecanismo regulatorio para garantizar la disponibilidad de energía en momentos de escasez, es otro de los puntos que tendrían cambios.

“Asimismo, el proyecto crea un Comité Consultivo Ciudadano de Participación, encargado de garantizar el diálogo entre el Estado y la ciudadanía en los procesos regulatorios, y establece nuevos mecanismos de confiabilidad para fortalecer la seguridad energética del país”, agregó el MinEnergía.

Otros de los aspectos que contempla esta iniciativa son:

Ajustes en la entrega de subsidios para llegar a las clases más vulnerables.

para llegar a las clases más vulnerables. Cambios en la facturación sin cobros ajenos al consumo energético.

sin cobros ajenos al consumo energético. Mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales que reduzcan la volatilidad del precio de la energía.

