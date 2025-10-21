Los tres colombianos que tendrán acción en Copa Libertadores
Comienzan las semifinales de los torneos internacionales con tres colombianos en competencia.
Pronto se acaba el sueño continental de los cuatro equipos que buscan quedarse tanto con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Hay tres colombianos buscando levantarla:
- Duvan Vergara, con Racing.
- Jeison Medina, con Liga de Quito.
- Jorge Carrascal, con Flamengo.
Por Copa Libertadores, la llave que tiene a dos colombianos es Flamengo vs Racing, duelo que se jugará el próximo miércoles 22 de octubre.
El equipo brasilero logró llegar a esta instancia luego de imponerse desde el punto penal contra Estudiantes de la Plata. El colombiano Jorge Carrascal pudo convertir desde el punto penal otorgándole la clasificación a su equipo.
Por el lado de Racing, el equipo de la ‘academia’ venció 1-0 a Vélez y Duvan Vergara solo sumó minutos en el partido de ida.
El colombiano Jeisson Medina estará disputando la llave entre LDU Quito contra Palmeiras el próximo jueves 23 de octubre a las 7:30 de la noche, hora colombiana.
El delantero de 30 años convirtió la anotación del 1-0 contra São Paulo que le dio el pase a esta instancia al club ecuatoriano.