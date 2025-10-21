Personería de Cali pide investigar muerte de bebé que habría sido sacado de hogar infantil
El organismo solicitó revisar los protocolos y la capacidad del personal encargado de la atención de menores bajo protección del ICBF.
Gran conmoción ha causado en Cali la muerte de un bebé de dos meses que fue abandonado en un canal de aguas en el barrio Ciudad Jardín, sur de la ciudad.
Aunque el menor alcanzó a ser auxiliado y trasladado a una clínica, este falleció.
El personero Distrital, Gerardo Mendoza, indicó que, al parecer, el bebé fue sacado de un hogar infantil del ICBF por lo que exigió una respuesta inmediata de las autoridades competentes.
Además, solicitó adelantar las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes, además de revisar los protocolos de atención y la suficiencia del personal asignado al cuidado de los menores.