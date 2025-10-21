Procurador Eljach pide profundizar diplomacia y diálogo para superar crisis Colombia-EE.UU

Donald Trump, Gregorio Eljach y Gustavo Petro. Fotos: (Photo by Evan Vucci - Pool / Getty Images) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Cristian Bayona)

El procurador Gregorio Eljach, se refirió a la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, tras la reunión sostenida por el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de EE.UU, para Colombia, John McNamara.

El jefe del ente de control solicitó que se profundice la diplomacia y las formas en la “civilización occidental” para resolver los problemas y diferencias con argumentación y diálogo.

“No puede ser que en el siglo XXI se estén tratando las diferencias internacionales en la forma en que muchas personas quieren que se traten” señaló el jefe del Ministerio Público.

El procurador asimismo hizo un llamado a respetar las “decisiones de la justicia” en relación con el fallo del expresidente Álvaro Uribe, en segunda instancia, respaldando las actuaciones de su delegado en el caso, Bladimir Cuadro.

Adicionalmente, Gregorio Eljach, reafirmó que en la Universidad de la Procuraduría no se está agregando más presupuesto y que lo que buscan es poder profesionalizar mejor a los funcionarios. Según Eljach, las críticas sólo contribuyen a la “corrupción”.

