🔴Bayern Múnich vs. Brujas: siga minuto a minuto el partido por Champions League

Luis Díaz del Bayern Múnich y Christos Tzolis del Club Brujas. FOTOS: Harry Langer y Peter De Voecht/Getty Images

El conjunto bávaro, que nunca ha perdido ante el Club Brujas en competiciones europeas, buscará su tercera victoria consecutiva en el torneo para consolidarse como uno de los líderes de la Fase Liga y extender su impresionante racha de 14 triunfos seguidos en el presente curso.

Luis Díaz será pieza clave del Bayern Múnich y podrá aumentar sus números ante los belgas, sumando, de momento, seis goles y cuatro asistencias en once partidos jugados esta temporada.

Por su parte, el equipo dirigido por Nicky Hayen, intentará recomponer el camino como visitante en Alemania, pues en su más reciente duelo por Champions fueron superados por el Atalanta (0-2) en Bérgamo.

El encuentro se disputa en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

