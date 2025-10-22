En el 2027 empezarían las obras de la Nueva 13 en Bogotá

Bogotá

Este miércoles, 22 de octubre, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo oficial el lanzamiento de la Nueva 13, una de las obras viales que permitirá cambiar totalmente uno de los corredores de carga más importantes de Bogotá.

“Este es el análisis general de lo que será el proyecto: 11,62 kilómetro en total tendrá la nueva Calle 13. Este corredor es fundamental para Bogotá por lo que significa en términos de carga. Esto va a ayudarnos a reducir el impacto ambiental que tiene este corredor. En transporte público, la meta es atender una demanda cercana a los 200.000 pasajeros al día”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán

La Nueva 13 es un megaproyecto de 11,62 kilómetros, desde la intersección de Puente Aranda hasta el límite occidental en el río Bogotá. La obra se divide en siete tramos, de los cuales cuatro (los tramos 3 al 6) abrieron proceso de licitación desde julio de 2025. Es por eso que el proyecto de pliego se encuentra disponible para consulta de cualquier interesado en la plataforma SECOP II.

Los tramos del 3 al 6 corresponden a 7,83 km de obra, y tendrán una inversión de $2,4 billones entre obra e interventoría.

La Nueva 13 tendrá carriles exclusivos para TransMilenio, 13 estaciones sencillas y una estación cabecera, 22,9 km de ciclorruta y más de 485 mil m2 de espacio público.

Nueva 13 en Bogotá Ampliar

La construcción de todos los tramos de La Nueva 13 iniciarán con la totalidad de los predios necesarios para evitar retrasos en las obras.