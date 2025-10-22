Es un intento de bloquear a Bogotá: alcalde Galán por solicitud de revocatoria de su mandato

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la iniciativa de revocatoria de su mandato que fue impulsada por el concejal de la Colombia Humana, Jairo Avellaneda argumentando que Bogotá vive una “catástrofe sanitaria y administrativa”.

El mandatario de la capital, aseguró que respeta plenamente esta iniciativa, pero “la coyuntura evidencia y la situación que está viviendo Bogotá, demuestra que es una coyuntura para bloquear Bogotá y permitir que la ciudad no avance”.

Cabe recordar que, el concejal Avellaneda, que llegó hace un poco más de un mes al Cabildo, ha asegurado que impulsó la revocatoria porque, “Galán ha fallado estrepitosamente; su ineficiencia es evidente y se requiere la revocatoria para restaurar la dignidad de Bogotá”.