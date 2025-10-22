Javier Gutiérrez Afanador nombrado nuevo comisionado de la CRC designado por la Presidencia

La Presidencia de la República designó a Javier Gutiérrez Afanador como nuevo comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). La decisión se formalizó mediante un decreto que dejó en firme su nombramiento. Sin embargo, la propia CRC expresó reparos al respecto.

Según informó la entidad, Gutiérrez no cumplía con los requisitos establecidos para ocupar el cargo, lo que generó una controversia. Aunque el decreto presidencial ya se expidió, la CRC en su último reporte que data de septiembre, asegura que no es apto para el cargo. Sin embargo la Comision aseguró que ahora será el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) el que entre a evaluar el nombramiento. Ahora, el DAPRE deberá revisar si el proceso se ajustó a la normatividad vigente y si Gutiérrez puede asumir oficialmente sus funciones.

El caso prendió las alarmas en el sector de las telecomunicaciones, dado que la independencia y el cumplimiento de requisitos técnicos y profesionales en la CRC son considerados fundamentales para la transparencia en la regulación.