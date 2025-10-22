Actualidad

Ministro de Justicia acude a la CIDH por investigaciones de la Procuraduría

El jefe de la cartera de justicia pidió a esa Comisión el otorgamiento de medidas cautelares.

Gregorio Eljach y Eduardo Montealegre | Fotos: Suministradas

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitó la imposición de medidas cautelares.

Lo anterior, al sentir amenazadas sus garantías en Colombia producto de las investigaciones que fueron abiertas en su contra por la Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, por presunta participación en política y eventual uso indebido del cargo por llamar “criminal de guerra” al expresidente Álvaro Uribe.

El ministro Montealegre adoptó esa determinación luego de arremeter duramente contra el procurador Eljach, a quien calificó como un prevaricador y de aliarse con Abelardo De la Espriella para hacerle daño.

De hecho, el ministro pidió investigar al procurador por su patrimonio señalando que podría haber enriquecimiento ilícito producto de su supuesta relación cercana con Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe, y el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub.

