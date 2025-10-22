Murió a los 88 años el ex primer ministro de Portugal Pinto Balsemão, fundador del PSD

El ex primer ministro de Portugal, Francisco Pinto Balsemao (1981-1983), uno de los fundadores de la principal formación de centroderecha del país, el Partido Social Demócrata (PSD), falleció a los 88 años de edad.

El actual jefe del Gobierno, Luís Montenegro, del PSD, confirmó a los periodistas su fallecimiento y describió su figura como “símbolo” de la fundación, los valores y la trayectoria del partido, “como organización cívica, política y de instrumento de intervención en el país”

Recordó que Pinto Balsemão, junto con otro de los fundadores del PSD y también ex primer ministro, Francisco Sá Carneiro, fallecido en un accidente en 1980, “patrocinaron y fomentaron” la creación del PSD y estructuraron su matriz ideológica.

Montenegro anticipó que va a decretar un día de luto nacional con motivo del funeral del político, aunque no precisó la fecha en que van a celebrarse las exequias.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó en un comunicado publicado en la web de la jefatura de Estado que el país “perdió hoy una de las personalidades que más han marcado los últimos sesenta años” en política, sociedad y en la afirmación de la libertad de expresión y de prensa.

Rebelo de Sousa subrayó que Pinto Balsemão fue, después de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974, fundador de PPD, el actual del PSD, y llegó a ser vicepresidente de la Asamblea Constituyente.

Destacó, además, la vocación europeísta del fallecido, que conjugó con su compromiso con causas y movimientos euroafricanos, latinoamericanos y transatlánticos.

Abogado, político, periodista y empresario, Pinto Balsemão fue también fundador en 1973 del grupo Imprensa, al que pertenece el semanario Expresso, uno de los principales medios del país, y más tarde en 1992 lanzó SIC, la primera cadena de televisión privada en Portugal

Antes del 25 de Abril, como se conoce en Portugal la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura de Salazar, formó parte del grupo de jóvenes liberales que asumió un papel preponderante en la entonces Asamblea Nacional, que era el nombre del Parlamento durante la época del Estado Novo.

Nacido el 1 de septiembre de 1937 en Lisboa, Pinto Balsemão era el militante número 1 del PSD, formación que cofundó bajo el nombre de PPD el 6 de mayo de 1974, once días después de la revolución, junto con Sá Carneiro y Joaquim Magalhães Mota.

Durante los convulsos meses posteriores al 25 de abril, este licenciado en Derecho destacó por su defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Fue diputado y vicepresidente de la Asamblea Constituyente entre 1975 y 1976, y más tarde ocupó un escaño en la Asamblea de la República, como se llama el actual Parlamento de Portugal.

Tras las elecciones de 1979, que ganó la conservadora Alianza Democrática (AD), liderada por Sá Carneiro, fue designado ministro de Estado Adjunto, un puesto en el que duró podo debido al accidente de avión que se cobró la vida del entonces jefe del Gobierno.

Después de la muerte de Sá Carneiro, Pinto Balsemão fue elegido para sustituirlo al frente del Ejecutivo en diciembre de 1980.

Su mandato, hasta 1983, estuvo marcado por una agenda reformista con hitos como la revisión constitucional de 1982, que disminuyó la carga ideológica de la Carta Magna, flexibilizó el sistema económico y redefinió la estructura del poder político, poniendo fin al Consejo de la Revolución y creando el Tribunal Constitucional.

Con Pinto Balsemão se cerraron las negociaciones con Bruselas para la adhesión de Portugal a la entonces Comunidad Económica Europea, actual UE.

