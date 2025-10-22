Real Madrid vs. Juventus: Reviva el minuto a minuto del partido por Champions League
El conjunto merengue logró su tercera victoria en esta edición del torneo más importante de clubes.
Este miercoles, 22 de octubre, el Real Madrid recibe a la Juventus por la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League.
El conjunto español busca su cuarta victoria consecutiva y la quinta en los últimos cuatro partidos, además de su primer triunfo ante el equipo de Turín por primera vez desde 2013.
Por su parte, el equipo de Gianluca Ferrero visita la capital española buscando dejar atrás una racha de seis encuentros sin triunfos, dos de ellos por Champions League.
El encuentro se disputó en el Santiago Bernabéu en Madrid, España.
Reviva el minuto a minuto del partido a continuación:
