Subcomandante de la Policía en la Guajira se entregó a la Fiscalía

Guajira

A través de un comunicado El Comando de Región de Policía No.8 del departamento de la Guajira, informó que el señor teniente coronel, Carlos Julián Rodríguez Campos, quien hasta el pasado 16 de octubre del 2025 se desempeñaba como Subcomandante del Departamento de Policía Guajira, se presentó de manera voluntaria ante las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, en atención a una orden de captura vigente en su contra por delitos de índole sexual.

La entidad inició una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Así mismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información conocida, los hechos por los cuales se le sindica habrían ocurrido presuntamente durante el tercer trimestre del presente año.