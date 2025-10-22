Volodímir Zelenski reveló que Rusia atacó 10 regiones ucranianas y mató a seis civiles

Rusia atacó anoche Kiev (21 de octubre) y otras nueve regiones ucranianas en otro bombardeo masivo con misiles y drones que tuvo como principal objetivo infraestructuras energéticas de Ucrania, donde seis personas han muerto y otras 17 han resultado heridas bajo el fuego ruso en las últimas horas, según el presidente Volodímir Zelenski.

“Ciudades normales han sido atacadas, sobre todo nuestra infraestructura energética, pero también han sido golpeados muchos edificios residenciales”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

Las regiones atacadas son Kiev y Cherníguiv (norte), Dnipró, Kirovogrado, Poltava, Cherkasi y Vínitsia (centro), Sumi (noreste), Zaporiyia (sureste) y Odesa (sur).

Zelenski volvió a pedir más presión a Rusia para que el Kremlin acceda a bajar las armas.

“Lo que dice Rusia sobre la diplomacia no significa nada mientras los líderes rusos no sientan problemas críticos. Y esto sólo puede conseguirse con sanciones, capacidades de largo alcance (para Ucrania) y diplomacia coordinada con todos nuestros socios”, escribió Zelenski.

El presidente ucraniano pidió una vez más “medidas sancionatorias contundentes” de EE. UU. y el G7 contra Rusia y apremió a la UE a aprobar cuanto antes su decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú.

