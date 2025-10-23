Aerocivil reportó normalidad en operaciones aéreas en El Dorado

La Aeronáutica Civil, en horas de la mañana de este jueves 23 de octubre, reportó el cierre de sus operaciones aéreas tras la densa neblina en inmediaciones del aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, lo que generaba baja visibilidad durante la jornada y afectaba las operaciones de aterrizaje y despegue en la terminal aérea.

Según la Aerocivil, esta situación generó el desvío de varias aeronaves que tuvieron que dirigirse a aeropuertos alternos tras los cierres en materia de despegues y aterrizajes en la terminal aérea de Bogotá.

Sin embargo, las autoridades aeronáuticas reportaron normalidad en el aeropuerto de la capital colombiana, pero pidieron a los usuarios informarse a través de la aerolínea sobre el estado de sus vuelos.

“Recomendamos a todos los viajeros mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para conocer posibles ajustes en los itinerarios programados y estar atentos a los canales oficiales para recibir información precisa”, señaló la Aerocivil.