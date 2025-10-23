Alias ‘Fabian’ o ‘Rodolfo’, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena, murió operativo policial

Magdalena

La Policía del Magdalena confirmó afectación a la subestructura “Sergio Antonio Carrascal Gómez” del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en el Magdalena.

En el marco de la Operación Agamenón, liderada por la institución con el apoyo de la Armada de Colombia, alias ‘Fabian’ o ‘Rodolfo’, señalado como cabecilla de zona del Clan del Golfo en los municipios de Pedraza, Zapayán y Tenerife (Magdalena), murió.

Durante el operativo también fueron capturados en flagrancia dos integrantes de esta organización criminal, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

En el lugar fueron incautadas: una pistola marca Glock calibre nueve milímetros, dos revólveres calibre 38 y un celular.

