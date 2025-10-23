Canciller reiteró compromiso de mantener relaciones con EEUU tras reunión con encargado de negocios. Foto: Cancillería de Colombia.

Tras la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio se reunió este jueves con John McNamara, encargado de negocios de EE.UU. en la Nación.

Lea más: Estados Unidos dijo que no ve señales de desescalada por parte del “desquiciado” Petro

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller estuvo acompañada por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, y el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero.

Le puede interesar Petro dice que hay “lobby ideológico” que ha logrado incidir en decisiones de Trump sobre Colombia

Durante la reunión, Villavicencio subrayó la importancia de “mantener un diálogo franco” y de que el presidente Donald Trump “conozca de cerca la realidad colombiana”, especialmente en lo referente a los esfuerzos y resultados del país en la lucha contra el narcotráfico.

Lea también: “Quita el apoyo cuando mejor nos va”: Petro tras decisión de Trump de suspender ayudas a Colombia

Igualmente, subrayó la importancia de reactivar los mecanismos bilaterales existentes como el Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos (DAN) y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA).

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Además, confirmó que concluyó el llamado a consultas del embajador de Colombia en Estados Unidos.

Escuche W Radio en vivo: