“Quita el apoyo cuando mejor nos va”: Petro tras decisión de Trump de suspender ayudas a Colombia

El presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves 23 de octubre en rueda de prensa con medios internacionales sobre la decisión del Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, de suspender parte de las ayudas destinadas a Colombia. El mandatario calificó la medida como injusta y producto de intereses políticos externos.

Según Petro, Trump “quita el apoyo cuando mejor nos va en la historia y eso es lo que quiero recalcar”. También aseguró que la suspensión se produce en el momento en que su Gobierno reporta los mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario atribuyó la decisión a la influencia de un “lobby ideológico” cercano a la extrema derecha colombiana, que, según dijo, ha logrado incidir en la administración del expresidente Donald Trump: “En mi opinión, puedo errar, el presidente Trump no conoce nada de esto, nadie le ha explicado esto (…) sino un ‘lobby ideológico’ muy penetrado de nuestra oposición política”.

El jefe de Estado también aprovechó su intervención para cuestionar la relación histórica entre sectores del poder político colombiano y el narcotráfico.

“En los años de la aparición del narcotráfico de cocaína, ha gobernado la extrema derecha y, tengo que decir, ha gobernado con el narcotráfico. Por eso los resultados son tan malos y por eso nosotros logramos el mejor resultado en la historia de Colombia, porque no estamos gobernando con el narcotráfico”, afirmó.

Petro reiteró que su Gobierno ha obtenido avances significativos en materia de seguridad y reducción de cultivos ilícitos sin recurrir a alianzas con estructuras criminales, al tiempo que denunció las presiones de actores políticos que —dijo— buscan deslegitimar su gestión ante Washington.

“En la ayuda militar tenemos algunos problemas. Se ha aprendido a entregar armas que realmente se necesitan. Antes había bodegas llenas de armamento oxidándose, que nunca fue utilizado o que se compró por oscuros intereses”, señaló.

El mandatario agregó que esta situación ha estado acompañada de casos de corrupción vinculados al manejo de la asistencia internacional. “Hay problemas de corrupción que ha generado la ayuda. En mi opinión —y esa es la directriz que he dado— debemos reemplazar la ayuda por el presupuesto nacional”, explicó.

Petro destacó que su objetivo es que Colombia asuma de manera soberana la adquisición de su propio equipamiento militar. Es decir, que “el país compre sus armas directamente, no como ocurrió aquí, donde la Policía tenía alrededor de 150 armas para custodiar este palacio y todas eran propiedad de los Estados Unidos”.

