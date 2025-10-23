Trump asegura que los carteles de droga “son el ISIS del hemisferio occidental”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves 23 de octubre durante una rueda de prensa que “debería quedar claro para todo el mundo que los carteles (de droga) son el ISIS del hemisferio occidental”.

El mandatario también aseguró que estos grupos criminales acuden a “violencia monstruosa, como cortar cabezas y quemar vivos a sus enemigos y a personas inocentes”.

Según Trump, “los carteles controlan un gran territorio y mantienen un vasto arsenal de armas. Utilizan la extorsión, el asesinato y el secuestro para ejercer control político y económico”.

En tono irónico y clara crítica a su predecesor, Trump dijo: “Muchas gracias, Joe Biden, por permitir que eso suceda”.

“Biden simplemente entregó nuestro país a los carteles, pero no se preocupen, las cosas mejoran. Lo estamos recuperando, muy rápido, a un ritmo que nadie había visto antes”, indicó el actual presidente estadounidense.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela?

Por otra parte, Trump afirmó que “no estamos contentos con Venezuela por muchas razones, entre ellas las drogas”.

También aseguró que este país “llevaba años enviando a sus presos a nuestro país bajo la administración Biden”.

“Ya no más. Tenemos una frontera cerrada”, concluyó.

“Petro es un matón y un mal tipo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado miércoles 22 de octubre que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un “matón y un mal tipo” y lo acusó de fabricar “muchas drogas”, días después de imputarle ser un “líder del narcotráfico”.

“Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas”, declaró Trump sobre Petro a los reporteros en el Despacho Oval. “Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal”.

El mandatario estadounidense se refirió al colombiano días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico”.

“Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y más le vale tener cuidado y tomar medidas muy serias contra él y su país”, añadió Trump.

El republicano aseguró que lo que Petro le “ha hecho a su país es una trampa mortal”.

