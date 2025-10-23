David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán confirman alianza para presidenciales de 2026
La alianza tendría el siguiente lema: ‘Unión + Experiencia + Futuro’. En los próximos días definirán un mecanismo para elegir un candidato único.
Los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializaron este jueves, 23 de octubre, una alianza con miras a las elecciones presidenciales de 2026.
La alianza tendría el siguiente lema: ‘Unión + Experiencia + Futuro’, y según aseguraron, buscan cesar la amenaza que representan otros sectores en los extremos políticos para dividir a Colombia.
“La unión no es un gesto político, es una urgencia nacional. Colombia necesita sensatez y esperanza frente a los extremos que ya se organizaron para dividir al país”, expresaron en un mensaje conjunto.
Ahora, los tres precandidatos esperan sumar más voces, para en los próximos días anunciar un mecanismo para definir a un único candidato presidencial para competir en 2026.
“No se trata de sumar nombres, sino de sumar propósitos. Nadie transforma un país en solitario. La fuerza de este proyecto está en abrir puertas, en incluir y en multiplicar. La unión no resta, multiplica”, dijo David Luna
Igualmente, aseguraron en el comunicado: “Uno de nosotros será presidente, pero todos seremos coequiperos. Lo importante no es el quién, sino el para qué: darle un nuevo rumbo y esperanza a Colombia”.