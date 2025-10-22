Cámara declaró al Cartel de los Soles como organización narcotraficante y financiadora del terrorismo

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición este 21 de octubre para declarar públicamente al “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo.

El texto aprobado con 78 votos por el Sí y 21 por el No dice lo siguiente: “El Congreso de la República, en ejercicio de su función de representación democrática, declara públicamente al ‘Cartel de los Soles’ como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo reconoce como una de las principales amenazas a la seguridad de la Nación y de la región”.

Y también rechazan cualquier actor criminal que atente contra la soberanía nacional. Dice el documento que buscan “acompañar al Gobierno y a la Fuerza Pública en todas las medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior”.

De otro lado, en la proposición aprobada pidieron al gobierno Petro que también declare formalmente al “Cartel de los Soles” como organización narcotraficante y terrorista: “Por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional”.

La propuesta había sido presentada por la oposición con firmas de Christian Garcés, Juan Espinal, Jhon Jairo Berrio, José Jaime Uscátegui, Oscar Villamizar y otros representantes del Centro Democrático.

De hecho, Espinal aseguró lo siguiente tras la aprobación: “Nuestro Congreso casa de la democrática reitera su rechazo categórico a cualquier actor criminal que atente contra la soberanía nacional”.