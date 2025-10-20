Uribe y Pastrana piden a Petro explicar relación con el Cartel de los Soles tras crisis con EE.UU.

En medio de la tensión diplomática entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump, los expresidentes colombianos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, suscribieron una carta conjunta en la que expresan su “profunda preocupación” por la crisis entre Colombia y Estados Unidos.

En el documento, los exmandatarios pidieron al presidente Gustavo Petro explicar algunas de sus conexiones, apropósito de los señalamientos de Trump, “sindicando al presidente Gustavo Petro de ser líder de las drogas ilícitas y al narcotráfico como el negocio más grande de Colombia”.

Así pues, Uribe y Pastrana le exigen a Petro una “definición clara” sobre su vínculo con el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien califican como “jefe del Cartel de Los Soles”.

De otro lado, piden también que aclare su relación con el “llamado Pacto de La Picota” y su supuesta “coincidencia de las posteriores conversaciones de la paz total”.

Además, hicieron el siguiente llamado para resolver la crisis con Estado Unidos: “Exigimos serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana”.

