El GEB, de nuevo, coloca bonos por US$500 millones en el mercado internacional después de dos años

Bogotá

Este miércoles, 22 de octubre, el Grupo Energía Bogotá anunció la colocación de bonos por US$500 millones en el mercado internacional de capitales “bajo el formato Regla 144A / Reg S, reafirmando su acceso a una de las fuentes de financiamiento más profundas y competitivas del mundo”.

Lea más: Cerca de 7 millones de personas participaron en el Simulacro Nacional: UNGRD

Según lo informado, la emisión, con un plazo de 10 años, se colocó a una tasa del 5,75%, un nivel competitivo para una empresa de origen colombiano.

Le puede interesar TGI y el Grupo GEB proponen millonaria solución para acabar con el déficit de gas natural

“Esta emisión reafirma la confianza internacional en la solidez del Grupo Energía Bogotá y en la relevancia de nuestra gestión para el desarrollo energético de América Latina. Los recursos nos permitirán avanzar en proyectos que modernizan la infraestructura eléctrica, amplían el acceso al gas natural, bajo una visión de sostenibilidad, eficiencia y creación de valor a largo plazo”, dijo el vicepresidente financiero del GEB, Jorge Tabares.

Con esta nueva colocación, el Grupo regresa al mercado internacional tras su última emisión en noviembre de 2023 y completa cuatro títulos de deuda internacional vigentes.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, los recursos obtenidos generan una flexibilidad financiera y se destinarán a financiar parcialmente el plan de inversiones 2023-2027, “centrado en el desarrollo de líneas de transmisión eléctrica que garantizan el suministro continuo de energía en Colombia y en la expansión de proyectos de gas natural en Perú”.