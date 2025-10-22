Cerca de 7 millones de personas participaron en el Simulacro Nacional: UNGRD

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, más de 6,8 millones de colombianos participaron en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, consolidando así el ejercicio de preparación más importante del país en materia de gestión del riesgo.

Los 1.054 municipios de los 32 departamentos activaron sus protocolos de evacuación, demostrando un alto nivel de coordinación y compromiso ciudadano.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, evaluó el ejercicio desde territorio, instalando el epicentro del simulacro en la Central Hidroeléctrica Ituango, en Antioquia. Allí se simuló una emergencia por inundación, lo cual permitió activar las rutas de evacuación hacia zonas seguras.

En la zona, 394 personas evacuaron desde la casa de máquinas, mientras que 91 trabajadores fueron trasladados desde áreas de operación. En los municipios aguas abajo de la hidroeléctrica (Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí), 1.800 personas participaron en la evacuación.

Uno de los aspectos más destacados del simulacro fue la inclusión del componente animal.

Se atendieron 3.217 animales de compañía, 2.295 de producción y 100 silvestres, demostrando que la gestión del riesgo también consideró la protección de la vida animal en contextos de emergencia.

El ejercicio abarcó múltiples escenarios de riesgo según las condiciones de cada territorio. Se llevaron a cabo 709 simulacros de sismo, 85 de incendio estructural, 78 de inundación, 42 de vendaval y 21 de movimiento en masa. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se simuló un ciclón, mientras que en Popayán se desarrolló un ejercicio frente a un colapso estructural por atentado.

La jornada también reforzó componentes estratégicos como la protección financiera ante desastres. Se promovió el fortalecimiento de los Fondos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, herramientas fundamentales para garantizar respuestas ágiles ante eventos naturales.