Simulacro nacional 22 de octubre 2025: lo que debe saber sobre horarios, preparación y participación

En el mes de la reducción de riesgos y desastres, Colombia se prepara para el Simulacro de respuesta a emergencias 2025, un evento que busca evaluar la capacidad de reacción de los ciudadanos ante riesgos naturales.

Esta jornada, liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es una estrategia fundamental que se realiza anualmente con el propósito de fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta ante desastres en todo el país.

Durante esta jornada de simulacro se implementarán instrumentos de planificación con los que se puedan prevenir y brindar estrategias de autoprotección.

Cabe resaltar que este simulacro será el número 17 que se hará en el país desde su aparición en 2009 en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

¿A qué hora inicia el simulacro?

De acuerdo con el portal oficial de Gestión de Riesgos, el simulacro de respuesta a emergencias 2025 se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 9:00 de la mañana en todo Colombia. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Integración Social, anunció que Bogotá iniciará su ejercicio de evacuación a partir de las 10:30 de la mañana.

Por lo que la capital colombiana ejecutará su simulacro hora y media después que el resto de las regiones del país.

🚨 ¡Se acerca el Simulacro Nacional!



La #UNGRD invita a todos los colombianos a sumarse al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.



Cuándo: miércoles, 22 de octubre

Hora: 9:00 a.m.



Participa y asegura la vida



👉 Infórmate y prepárate en: https://t.co/DGs9KFjaS7 pic.twitter.com/lg6KhOllUF — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 21, 2025

👉Nos estamos preparando para cuidar la vida🫂 gracias al Simulacro Distrital 2025 🤗 en el que podremos a prueba nuestra capacidad de respuesta ante las emergencias.🤝



📎Inscríbete en https://t.co/Zb2AJ9ZPf8



📎Entérate de todos los detalles aquí: https://t.co/o3DpbJOGqc… pic.twitter.com/54z9QZk2ew — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) October 15, 2025

¿Quiénes participan?

En esta jornada puede participar toda la ciudadanía:

Familias

Colegios

Universidades

Jardines

Empresas privadas

Entidades públicas

Propiedad horizontal

Comunidades.

¿Cómo debe actuar en el simulacro?

Para que el simulacro sea efectivo, los expertos recomiendan seguir pasos claros:

Preparación de su plan de respuesta

Conozca los riesgos: identifique cuáles son los fenómenos amenazantes más probables en su entorno.

identifique cuáles son los fenómenos amenazantes más probables en su entorno. Active su plan: familias y comunidades deben probar sus Planes Familiares y Comunales/Comunitarios de Emergencia.

familias y comunidades deben probar sus Planes Familiares y Comunales/Comunitarios de Emergencia. Identifique rutas y puntos de encuentro: si el ejercicio incluye una evacuación masiva, asegúrese de conocer y practicar las rutas de escape y los puntos de reunión seguros.

Rol de las entidades y empresas

Las entidades públicas y privadas deben poner a prueba sus Planes de Emergencias y Contingencia (PEC) , evaluando la continuidad de su negocio y sus servicios.

, evaluando la continuidad de su negocio y sus servicios. Deben simular la activación de pólizas de seguros y mecanismos de protección financiera para garantizar una respuesta rápida en caso de siniestro.

para garantizar una respuesta rápida en caso de siniestro. Este simulacro es una oportunidad compartida para garantizar la seguridad y el bienestar, promoviendo una Colombia más resiliente.

