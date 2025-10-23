Proyecto del Tren de Cercanías podría frenarse hasta 2026 si Gobierno no firma la cofinanciación

El Tren de Cercanías representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el Valle del Cauca y el suroccidente del país.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder y la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, enviaron una carta al Gobierno Nacional reiterando la solicitud de priorizar la firma del convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías, en su tramo Cali–Jamundí.

La petición fue dirigida a los ministerios de Transporte, Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, ante la preocupación por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el próximo 8 de noviembre, que podría retrasar el proyecto hasta mediados de 2026.

“La región ya cumplió, aportamos los recursos y cumplimos con todo el componente técnico para hacer realidad el Tren de Cercanías”, señaló la gobernadora.

El mandatario caleño recordó que el proyecto ya está completamente estructurado y que cuenta con respaldo financiero y técnico por parte del departamento y el distrito.

“Nosotros en Cali y en el Valle estamos listos para sacar este proyecto adelante. Ya tenemos los recursos, ya tenemos toda la parte nuestra al día, solo falta el aval técnico de MinTransporte, el aval fiscal de MinHacienda y un Conpes de Planeación Nacional. Y esto debe ocurrir antes del 8 de noviembre”, explicó Eder.

