“Se trató de chismes”: las razones de la Corte Suprema para archivar proceso contra Angélica Lozano

W Radio conoció los detalles de la decisión proferida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la cual archivó el proceso contra la senadora Angélica Lozano relacionado con unas denuncias de supuesta recepción de dineros de sobornos relacionados con el Metro de Bogotá.

En el documento de 95 páginas con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, la Sala evidenció que todo se trató de “chismes” o “habladurías” en la conversación de dos interlocutores, José Joaquín Silva y el ciudadano chino Qiang Dong , quienes en unas interceptaciones, supuestamente hablaban de irregularidades en la adjudicación del Metro de Bogotá y sobornos producto de ese contrato, que habían ido a parar a la campaña de Angélica Lozano.

Los magistrados arribaron a dicha conclusión tras la propia confesión del señor Silva Ardila, quien de hecho, al ser citado por el despacho para ampliar sus sindicaciones, reconoció que no tenía prueba alguna y le pidió disculpas a la congresista por haberla vulnerado en vista de las acusaciones sin fundamento.

“Son libres habladurías, coloquiales, chismes sin fundamento. Como libre expresión yo he hablado que la corrupción, así le pido disculpas a la doctora Angélica, uno habla barbaridades por fuera del tema político, que yo no manejo el tema político (...) son exageraciones jurídicas y más publicitarias ya que estaba de moda en ese momento el metro y las elecciones” dijo Silva Ardila ante la Sala de Instrucción.

Incluso, la Sala expuso que producto de una denuncia presentada por Lozano contra Silva Ardila, acudieron a una conciliación, en la cual el ciudadano se retractó de lo dicho contra la congresista del Partido Verde.

Es más, Silva Ardila se reconoció como un “pecador” que comete imprudencias al hablar, y le dijo a la Corte que cambiará eso, agregando que tampoco conoce personalmente ni tiene información alguna en contra de la exalcaldesa Claudia López..

“He sido yo pecador, y eso que yo oigo lo expreso y de pronto el jueguito ese del teléfono que uno dice una cosa, lo pasa, lo pasa, y al final se tergiversa el mensaje, pero sí lo he hecho yo, señor magistrado con todas las condiciones mías, esas son de las situaciones que tengo que corregir” aseveró.

Pero además, en relación con su interlocutor, el señor Qiang Dong, la Sala lo citó a declarar y allí el testigo confirmó que solamente había tenido una relación comercial por la venta de dos oficinas por parte de Silva Ardila.

Dong explicó que fungió como representante de la empresa China Railway Limited la cual buscó en algún momento ser contratista en la obra del Metro, ya adjudicada, pero sin lograr fruto alguno. Incluso, sus comunicaciones fueron interceptadas y solamente se encontró información sobre su actividad comercial normal, pero de ninguna manera se encontró hallazgo de giros o consignaciones a la campaña de Angélica Lozano.

“No solamente no se encuentra que el ciudadano chino hubiera participado en la licitación del Metro de Bogotá, sino que su insular actuación como mensajero de una empresa que aspiró a ser contratista pero que finalmente fue excluida del proceso, tienen sustento y coinciden temporalmente a lo expuesto en su testimonio” determinó la Sala de Instrucción.

Adicionalmente, la Sala de Instrucción también investigó las cuentas de la campaña de Angélica Lozano y sus cuentas, encontrando solamente consignaciones relacionadas con donantes debidamente identificados (ninguno ciudadano chino), y aportes producto de préstamos bancarios e información completamente trazable desde la Alianza Verde, partido que le dio el aval a Lozano Correa.

“No se observa que la campaña de la senadora haya recibido suma de alguna empresa contratista en temas de obras o ejecución de proyectos y mucho menos que estuviera asociada con una de las integradas por las compañías solicitantes o que conformaran el consorcio elegido por la Empresa Metro de Bogotá” se lee.

La Sala además, negó la solicitud elevada por la Procuraduría para que se escuchara el testimonio de la exalcaldesa Claudia López dentro del proceso, al considerar impertinente dicha petición.