Avanza dotación a Juntas de Acción Comunal de Norte de Santander

Colombia

Este lunes se realizó la entrega de dotación a las Juntas de Acción Comunal (JAC) de los municipios de Bucarasica, San Cayetano, Santiago, Puerto Santander y Arboledas, como parte del programa de fortalecimiento a la labor comunal en el departamento de Norte de Santander.

“Hoy estamos dignificando el trabajo de los comunales, quienes sacrifican tiempo y recursos personales para servir a sus comunidades. Con esta dotación queremos brindarles herramientas que les permitan desarrollar mejor sus actividades y aportar al progreso de sus territorios”, afirmó el gobernador William Villamizar.

En esta fase del programa se entregaron equipos de oficina y tecnológicos compuestos por escritorios, archivadores, sillas, computadores con software especializado, impresoras a color, banderas comunales, chalecos distintivos, kits médicos y sistemas de amplificación con micrófonos inalámbricos. Dotación liderada por la Gobernación para 1.200 Juntas de Acción Comunal, de las cerca de 2.500 que existen en Norte de Santander, con el propósito de cubrir la totalidad en el transcurso de este y el próximo año.

El mandatario departamental recordó que ya se han beneficiado más de 30 JAC de la comuna 3 de Cúcuta, 55 de Los Patios y 57 de Villa del Rosario, y que próximamente se avanzará con Ocaña, Tibú y otros municipios de gran impacto comunitario.

“Gracias a la Asamblea Departamental, que aprobó los recursos para este proyecto, hoy podemos honrar su compromiso con la región”, agregó Villamizar.

Partidos internacionales en Cúcuta y Ocaña

Durante el mismo evento, Villamizar anunció oficialmente la realización de dos encuentros internacionales de la Selección Colombia Sub-17, clasificada al Mundial de Catar 2025, frente a la Selección de Venezuela, también clasificada a la cita mundialista.

Miércoles 17 de septiembre: Estadio General Santander (Cúcuta), 3:30 de la tarde

Sábado 20 de septiembre: Estadio Hermides Padilla (Ocaña), 3:30 de la tarde

La entrada será gratuita para ambos partidos, gracias al apoyo de la Gobernación, la Alcaldía de Ocaña, la Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del Deporte.

“Queremos ver el estadio lleno, con camisetas amarillas, apoyando a nuestra selección y a estos jóvenes que representan el futuro del fútbol colombiano. Este es un mensaje de esperanza y unión que queremos enviar a todo el territorio, especialmente al Catatumbo y a la región metropolitana”, comentó Villamizar.

Previo al partido en Cúcuta, se disputará un encuentro preliminar entre el equipo de la Gobernación y el de los principales influenciadores digitales de la región, a la 1:45 p.m., en un ambiente deportivo y familiar.